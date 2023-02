Einblicke in Unterricht

Sein Bildungsangebot stellt das Karl-Friedrich-Gymnasium (KFG) in der Roonstraße 4-6 beim Tag der offenen Tür vor: am Samstag, 11. Februar, 10 bis 14 Uhr. Es ist die erste Präsenzveranstaltung dieser Art nach dreijähriger, corona-bedingter Pause. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Neben zahlreichen Ausstellungen wird es verschiedene Aufführungen geben: Kostproben der Instrumentalklassen und eine Chemie- beziehungsweise Physikshow etwa. Zu den Mitmach- und Bastelaktionen gehören zum Beispiel türkische Tänze, eine Schreibwerkstatt oder das Anfertigen römischer Wachstafeln.

Austausch mit mehreren Ländern

Auch besteht die Möglichkeit, am Schnupperunterricht in den Fächern Latein und Englisch teilzunehmen. „Ein ganzer Flügel des Schulhauses wird den antiken Sprachen und Kulturen gewidmet“, so das KFG in einer Mitteilung: „Aber auch die modernen Sprachen präsentieren sich und stellen ihre Austauschprogramme vor.“ Informationen gibt es zu Frankreich, den USA und China. Auch eine Ausstellung zu nachhaltigen Schulmaterialien ist zu sehen. Zum Abschluss zeigt die Tanz-AG Ausschnitte aus ihrem aktuellen Programm, mehrere Cafés laden zum Verweilen ein. bhr