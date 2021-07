Ein wichtiger Pionier des Motorenbaus

Mehr als die Hälfte ist geschafft: Von 42 im Gehweg eingelassenen Bronzeplatten, die aus der Bismarkstraße die „Kurpfälzer Meile der Innovationen“ machen sollen, sind jetzt 24 verlegt. Nach einer Pause von eineinhalb Jahren wegen der Corona-Pandemie würdigen nun gleich drei neue Ehrentafeln Erfindungen und Erfinder aus Technik wie Kultur und Gesellschaft. Im September sollen zwei weitere Bronzeplatten folgen. „16 bedeutende Innovationen warten aber noch auf einen Sponsor“, so Roswitha Henz-Best, die zweite Vorsitzende des Vereins „Kurpfälzer Meile der Innovationen“.

Bronzeplatte für Prosper L’Orange mit (v. l). Christian Specht, Uwe Sternstein, Roswitha Henz-Best und Fritz-Jochen Weber auf der „Kurpfälzer Meile der Innovationen“. © Thomas Tröster

Schließlich kostet eine der 42 auf 42 Zentimeter großen Platten mit Verlegung und Versicherung 5500 Euro. Für das jüngste Exemplar habe das die Firma Caterpillar Energy Solutions gerne übernommen, erklärte Uwe Sternstein, General Manager Service & Parts. Anlass ist das 150-jährige Bestehen der „Motorenwerke Mannheim“ (MWM). 1871 von Autopionier Carl Benz als Mechanische Werkstätte gegründet, firmiert die Firma nach dem Verkauf durch Benz & Cie. 1922 als MWM und inzwischen – als Anbieter von Gasmotoren und Blockheizkraftwerken – als Caterpillar Energy Solutions.

„Mechanische Meisterleistung“

Doch ganz am Anfang der Firmengeschichte stand der nun auf einer Bronzeplatte verewigte Prosper L’Orange. 1876 in Beirut geboren und aus einer französischen Hugenottenfamilie stammend, kommt der junge Ingenieur nach Mannheim zu Benz & Cie. und wird hier zum wichtigen Pionier des Motorenbaus. Zeitweise sitzt er auch im Vorstand. „Aber er war viel weniger Firmenboss als Tüftler“, charakterisierte Henz-Best in ihrer Laudatio den Inhaber mehrerer Patente.

Prosper L´Orange entwickelte bei Benz & Cie. den ersten kompressorlosen Vorkammer-Dieselmotor (1909), Trichter-Vorkammer und Nadel-Einspritzdüse (1919) sowie die regelbare Einspritzpumpe (1921). „Eine mechanische Meisterleistung“, so Henz-Best. Doch letztlich gingen auf Prosper L´Orange neben dem stationären Dieselmotor als wirtschaftlicher Antrieb für Schiffe und Landmaschinen auch die Dieselfahrzeuge zurück. „Er war Wegbereiter des modernen Dieselmotors und schuf die Grundlage für den Mercedes-Benz 260 D als ersten Diesel-Personenwagen der Welt“, erklärte die Laudatorin. Nachdem er bei MWM in Mannheim ausgeschieden war, gründete Prosper L’Orange sein eigenes Unternehmen und starb 1939 in Stuttgart. „Er verwirklichte den Traum vom schnell laufenden Dieselmotor“, betonte die stellvertretende Vorsitzende. „Schade, dass die Abgasmanipulationen die sparsamen und langlebigen Dieselmotoren in Verruf brachten“, bedauerte Henz-Best.

Für zwei weitere Platten hatte der von Fritz-Jochen Weber geführte Verein selbst die Kosten übernommen. Eine ist dem Arzt Adolf Kußmaul (1822-1902) gewidmet, der im Jahre 1867 die Magenpumpe einführte und mit ihr Verengungen des Magenausgangs behandelte. Mit einem (noch) starren Gastroskop nahm er 1868 bei einem Schwertschlucker die erste Magenspiegelung vor. „Der vielseitige Arzt galt auch ein begabter Poet“, verwies Henz-Best darauf, dass er zusammen mit Ludwig Eichrodt die Figur des Schulmeisters Gottfried Biedermaier schuf, der einer ganzen Epoche den Namen gab.

Mit Raketenantrieb abgehoben

Mit einer weiteren Tafel wird der gebürtige Mannheimer Julius Hatry (1906-2000) geehrt. Als junger Mann berechnete die flugmechanische Beziehung zwischen Gleitzahl, Fluggewicht und Raketenschub für einen stetigen Aufstiegswinkel. Mit dieser Gleichung konstruierte er das erste Flugzeug mit Raketenantrieb, und baute es auch selbst. Mit der „RAK 1“ (deren Nachbildung im Technoseum hängt) gelang ihm am 17. September 1929 der erste bemannte Flug mit Feststoffraketen. Jahrzehnte später wurde das als Prototyp des Space-Shuttle und Durchbruch auf dem Gebiet der raketengetriebenen Luftfahrt bezeichnet.

„Mannheimer tragen halt das Unternehmergen, das Erfindergen in sich“, dankte Erster Bürgermeister Christian Specht dem Verein für sein Engagement, die Erinnerung daran weiter zu pflegen. Die „Kurpfälzer Meile der Innovationen“, einst von Altstadtrat Paul Buchert initiiert, befinde sich entlang der Bismarckstraße am Schloss und damit an der Universität genau richtig. „Die jungen Menschen, die hier studieren, sollen sehen, dass der Wohlstand auf den Schultern der Leute ruht, die etwas gewagt haben“, so Specht. Vielleicht könnten sie so auch „ermutigt werden, selbst etwas zu wagen und selbst unternehmerisch tätig zu werden“, meinte der Erste Bürgermeister. In jedem Fall zeige die beeindruckende Liste der bisher hier verewigten Persönlichkeiten und Ideen, „dass Mannheim schon immer ein Zentrum der Innovationen war“.