Mannheim. Von Thorsten Langscheid

Volle Konzentration: Die Aufnahme entstand bei der OB-Wahl 2015. Peter Myrczik präsentierte als Chef der Wahlbehörde die Auszählungsergebnisse. © Thomas Tröster

Als Peter Myrczik vor 21 Jahren den ersten Neujahrsempfang der Stadt als großes Bürgerfest mitorganisiert, rechnet wohl niemand damit, dass aus der als zunächst einmaliges Event gedachten Veranstaltung eine Mannheimer Tradition werden würde. Und dass sie dereinst wegen einer Pandemie ausfallen würde. So weit in die Zukunft kann nicht einmal Myrczik vorausschauen – obwohl die Beschreibung „weitblickender Organisator“ ebenso auf ihn zutrifft wie „bestens vernetzter Kommunikator“ und „unermüdlicher Werber in Sachen Mannheim“.

Nachfolger Christian Hübel Christian Hübel, 56, ist bereits seit Januar 2019 gemeinsam mit Peter Myrczik Fachbereichsleiter für Demokratie und Strategie im Rathaus. Zuvor arbeitete Hübel als Referatsleiter der Strategischen Steuerung der Stadtverwaltung. Christian Hübel studierte Politische Wissenschaften, Neuere Geschichte und Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Mannheim. akj/lang (Bild: Stadt Mannheim)

Peter Myrczik, zuletzt Leiter des Fachbereichs Demokratie und Strategie der Stadtverwaltung, geht zum 31. Januar in den Ruhestand. „Ich habe mir schon ein neues Fahrrad bestellt“, berichtet er von Plänen für die neue Freizeit. Mit seiner Ehefrau Gabi will er nämlich gleich im Sommer auf große Tour gehen, Radreisen nach Berlin und Kopenhagen, wo die beiden Töchter wohnen, stehen auf dem Programm. Oder Reisen nach Frankreich, wohin es die Familie Myrczik immer wieder zieht.

Doch ganz ohne Job – das kommt für Peter Myrczik nicht in Frage. Seine jahrelange Lehrtätigkeit im Staats- und Kommunalrecht an der Verwaltungsschule und am Studieninstitut Rhein-Neckar setzt Myrczik fort. Und nicht nur unterrichten, sondern selbst auch Neues lernen möchte er als Gasthörer an der Universität. „Da freue ich mich schon richtig drauf“, sagt er. Das gleiche gilt auch für seinen Lionsclub Rhein-Neckar: Er betreut mit großer Freude den Jugendpreis „Wir machen Mannheims Kinder stark“, für den der Club alle zwei Jahre 5000 Euro Preisgeld auslobt.

Mannemer Bu mit Wurzeln in Polen

Geboren wird Myrczik in Oberschlesien in Polen und kommt als Fünfjähriger mit seinen Eltern auf die Rheinau. Es folgen Kindheit und Schulzeit als Mannemer Bu, dann ein Studium an der Verwaltungshochschule in Kehl. Als Myrczik im Mannheimer Rathaus seine erste Stelle antritt, wird gerade jemand gesucht, der sich um die Organisation des 20-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft mit Toulon kümmert. Myrczik meldet sich – was sich als Glücksfall für Mannheim erweisen sollte. Mit seinem Organisationstalent und seiner Fähigkeit, auch komplizierte Botschaften verständlich zu erklären, hilft er, das Jubiläum zum großen Erfolg zu machen. Und legt den Grundstein für private freundschaftliche Beziehungen nach Südfrankreich.

Online-Kanäle der Stadt entwickelt

Im städtischen Presseamt schreibt Peter Myrczik bald darauf Reden und Texte für den Oberbürgermeister – damals Ludwig Ratzel, später Wilhelm Varnholt und anfangs für Gerhard Widder. Myrczik organisiert den Maimarktauftritt des Rathauses, pflegt die Kontakte der Stadt zu ehemaligen Mannheimern in aller Welt, veranstaltet Tage der offenen Tür, die Wahlpartys der Stadt Mannheim, ist als Leiter der Wahlbehörde dann auch für die Durchführung der Urnengänge in Mannheim verantwortlich.

Er organisiert und betreibt die verschiedenen Bürgerbeteiligungsformate und entwickelt seit den frühen Tagen des Internets in der Ära Widder den digitalen Auftritt der Stadt mit Homepage und diversen Social-Media-Kanälen mit. „Ein toller Job“, blickt Myrczik dankbar dafür zurück, dass er 42 Jahre lang in Diensten der Stadt „eigentlich Werbung für unsere Demokratie und unser soziales Miteinander“ machen durfte. Im Ehrenamt hat er das auch in der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit rund zehn Jahre lang getan, und dabei viel darüber gelernt, wie „gemeinsames Tun Menschen unterschiedlichster Herkunft zusammenbringt“.