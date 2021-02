Mannheim. Das Gesundheitsamt Mannheim hat am Mittwoch einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt. Laut Stadtverwaltung verstarb eine über 80 Jahre alte Frau in einer Mannheimer Pflegeeinrichtung. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 245 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Coronavirus in Mannheim - Grafiken zu Fällen, Verlauf und 7-Tage-Inzidenz

Zudem wurden 35 weitere nachgewiesene Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf insgesamt 10277. Mit diesen Werten steigt die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) - bezogen auf die von der Stadt täglich veröffentlichten Zahlen - auf 71,5. Am Dienstag lag die Inzidenz bei 70,2.

Als genesen von der Krankheit gelten mittlerweile 9458 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der in Mannheim aktuell bekannten aktiven Fälle auf 574 .