Mannheim. Bei einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec ist am Dienstagmorgen in Mannheim ein 29-Jähriger leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei soll der 26-jährige Autofahrer beim Abbiegen in die Renzstraße den auf dem Radschutzstreifen fahrenden 29-jährigen Pedelec-Fahrer übersehen haben. Durch den Zusammenstoß fiel der Pedelec-Fahrer zu Boden. Der Akku des Pedelecs war nach dem Unfall nicht mehr funktionsbereit, am Pkw ist kein Schaden entstanden.

