Ein Unterkiefer auf Reisen

Der Urzeitstar aus der Metropolregion Rhein-Neckar zieht derzeit in Frankreich viele Blicke auf sich. Die Reiss-Engelhorn-Museen präsentieren eine kleine Ausstellung rund um den Homo heidelbergensis, den Urmenschen von Mauer bei Heidelberg, im Medienzentrum in der als Bischofssitz bekannten Stadt Tulle (Médiathèque Intercommunale Eric Rohmer) in Südwestfrankreich. Wegen der Corona-Pandemie gab es nur eine kleine Eröffnung, zu sehen ist die Ausstellung aber.

AdUnit urban-intext1

„Es freut uns sehr, dass die kleine Ausstellung nun ein weiteres Mal in Frankreich eine tolle Aufmerksamkeit erfährt“, so Wilfried Rosendahl, Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen. Entstanden ist die Sonderschau über die zwei wichtigsten Entdeckungen für die Urgeschichte bereits 2018, zusammen mit dem Musée de l’homme de Neandertal in La Chapelle-aux-Saints (Corrèze). Dort, wo 1908 ein Exemplar des berühmten Neandertalers gefunden wurde, arbeiteten Wissenschaftler aus Frankreich und von Mannheim erstmals zusammen.

Der Anlass war ein kleines Jubiläum: Der Fund in Frankreich lag 110 Jahre zurück – und der in Mauer war da ebenso alt. Rosendahl und seine Frau Gaëlle Rosendahl, Wissenschaftliche Kuratorin der Forschungsstelle Steinzeit, kennen den Fundort schon seit dem Studium; sie schrieb ihre Doktorarbeit darüber.

Während die Franzosen alles rund um den Neandertaler aufbereiteten, waren die Mannheimer für den anderen Urzeitmenschen zuständig. Der Originalkiefer gehört zwar der Universität Heidelberg, dort liegt er im Tresor. Aber die Reiss-Engelhorn-Museen verfügen über eine Replik sowie die Originale von fünf von 23 steinernen Werkzeugen des Homo heidelbergensis, die damals – und jetzt wieder – nach Frankreich ausgeliehen wurden. Die wissenschaftliche Aufbereitung, Gestaltung und die Ausstellungstafeln hat der Rotary Club Mannheim/Rhein-Neckar über eine Benefizveranstaltung finanziert.

AdUnit urban-intext2

„Eine europäische Familie“

Das erste Projekt stand unter der Schirmherrschaft des Generalkonsul von Frankreich in Stuttgart und des Ersten Bürgermeisters von Mannheim, Christian Specht. Wegbereiter der Zusammenarbeit beider Museen und der Ausstellung 2018 war bereits damals der Honorarkonsul von Frankreich in Mannheim, Folker R. Zöller.

Er knüpfte auch jetzt wieder maßgebliche Kontakte und hat bereits die nächste Idee – die Ausstellung gemeinsam in der Präfektur in Bar-le-Duc im Departement Meuse zu zeigen. Die Präfektin Pascale Trimbach, ehemals Generalkonsulin in Frankfurt, hat für diese Idee bereits begeistert ihre Zustimmung erteilt. Schließlich werde mit den zwei bedeutenden Altsteinzeitfunden als Themen einer gemeinsamen Ausstellung gezeigt, „dass wir seit Jahrhunderttausenden eine große europäische Familie sind“, ordnet Wilfried Rosendahl die Kooperation beider Länder politisch ein.

AdUnit urban-intext3