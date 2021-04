Ein Toter und sechs Verletzte bei Brand in Mannheim

Mannheim. Bei einem Brand in Mannheim ist ein Mann ums Leben gekommen, sechs weitere wurden verletzt. Am späten Mittwochabend, gegen 23.15 Uhr, war aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer in einer Wohnung im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Traitteurstraße im Stadtteil Schwetzingerstadt ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurde das gesamte Gebäude evakuiert, 82 Bewohner waren davon betroffen. Sechs von ihnen wurde mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in Krankenhäuser gebracht. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Der 65 Jahre alte Bewohner der Brandwohnung überlebte das Feuer nicht; er starb trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen.

Das vierte Obergeschoss und das darüber liegende Dachgeschoss sind nicht mehr bewohnbar, weshalb 15 Anwohner bei Verwandten bzw. in einem Hotel untergebracht werden mussten. Die restlichen Personen konnten wieder zurück in ihre Wohnungen. Der Sachschaden wird auf etwa 100 000 Euro geschätzt. (mit dpa)