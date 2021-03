Matthias Mantel ist einer der etwa 300 Menschen, die das ganze Prozedere der Testveranstaltung absolviert haben. „Wenn’s Ergebnisse gibt, mache ich das mit“, so der Geschäftsführer der Konzertagentur BB Promotion. Ziel müsse sein, „wieder Veranstaltungen mit einer ausreichenden Zahl von Leuten zu machen, mit denen es wirtschaftlich ist“, so Mantel. Daher habe ihn interessiert, „wie das hier funktioniert“.

Ankunft: Viele Besucher kommen bei Konzerten und ins Theater erfahrungsgemäß kurz vor Beginn. Dem Testpublikum war ein fester Zeitpunkt zugewiesen, danach hatte es viel Leerlauf bis Konzertbeginn.

Registrierung: Per Luca-App oder, wenn die nicht herunterladbar war, an Terminals mussten sich die Test-Besucher elektronisch registrieren und ihre Daten hinterlassen.

Antigen-Schnelltest: Dabei wird per Nasen-Rachenabstrich ermittelt, ob eine Infektion vorliegt. Dazu gibt es ohnehin ein Testzentrum in der Variohalle des Rosengartens.

Kautest: Man muss dazu auf einem an einem Stäbchen befestigten Schwämmchen kauen, das sich mit Speichel vollsaugt und in ein Röhrchen gesteckt wird. „Ganz ok“, kommentiert Matthias Mantel. Das Verfahren wurde am Institut für klinische Chemie der Uniklinik entwickelt. Der Vorteil: Es ist bequem, und viele Leute können sich so parallel und damit schnell testen – etwa eine ganze Schulklasse, so die Entwickler.

Riechtest: Jeder Teilnehmer installiert dazu auf seinem Smartphone die entsprechende Anwendung (App) und erhält am Eingang ein Pappkärtchen. Er muss den darauf befindlichen QR-Code einscannen und dann mit dem Fingernagel eine Stelle des Kärtchens abreiben, die einen Duft freigibt. Welcher das ist, bei Mantel war es Kirsche, muss er in der App richtig anklicken. Der Test basiert darauf, dass der Geruchsverlust eines der ersten Anzeichen einer Corona-Infektion ist.

Sitzordnung: Im Saal sitzen darf man nur mit FFP2-Maske und bei schachbrettartiger Verteilung der Gäste. pwr