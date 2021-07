Ein Stück Lateinamerika im Wohlgelegen

Aus den Lautsprechern tönen Sommerhits von „Despacito“ bis „Chantaje“. Der köstliche Duft von gegrilltem Fleisch und anderen Leckereien hängt in der Luft. Eine kleine Gruppe tanzt ausgelassen zu flotten Rhythmen: Das Lateinamerikanische Wochenende hat zur Eröffnung am späten Freitagnachmittag rund 450 Besucher auf das Außengelände des „Mannheimer Morgen“ im Wohlgelegen gelockt. Die Gäste haben das unbeschwerte Urlaubsgefühl drei Tage lang unter freiem Himmel genossen.

Bühnenprogramm, Musik und kulinarische Spezialitäten: Drei Tage lang wurden den Besuchern des Lateinamerikanischen Wochenendes Kultur und Lebensart näher gebracht. © Tanja Capuana-Parisi

Lateinamerikanische Länder üben dank ihrer facettenreichen Kultur einen besonderen Reiz auf Reisende aus. Das dreitägige Festival hat die Besucher auf einen Trip durch verschiedene Länder Lateinamerikas mitgenommen. Die O&M Event Gastro GmbH aus Frankfurt hat 2017 die Veranstaltung zum ersten Mal auf die Beine gestellt, erzählt Daniele Marino, einer der beiden Geschäftsführer. Vergangenes Jahr fand es unter anderem in Heidelberg statt. Da das Event dort erfolgreich gewesen sei, haben Marino und sein Geschäftspartner Hernando Ospina das Latinofest auch in Mannheim organisiert.

Arepa Reina als Renner

An den Essensständen herrscht an diesem Nachmittag großer Andrang. Silvia ist mit ihrem Mann sowie Freunden aus Brasilien auf dem Festgelände. „Wir haben davon auf Facebook erfahren“, sagt die Karlsruherin. Schließlich entscheidet sich die Halbspanierin für Patacones, frittierte Kochbananen. „Das hört sich gut an“, sagt sie.

Jürgen von Craushaar, der mit seiner Familie den Foodtruck „Arepahaus“ betreibt, serviert verschiedene venezolanische Spezialitäten wie zum Beispiel Arepas. Der Renner sei Arepa Reina, ein mit Hähnchen und Avocado gefüllter Maisfladen, verrät er.

Der kolumbianische Koch Alejandro Argaez kredenzt den Gästen Genüsse aus seiner Heimat. Auf der Speisekarte stehen Tamales mit Hühnchen und Gemüse sowie Picada, eine gemischte Platte, zu der unter anderem Fleisch gehört, aber als Beilagen auch Gemüse und Kartoffeln.

Steffen Bergmann und Nercan Cenik probieren Essen aus Venezuela. „Ich kenne das Fest aus Frankfurt“, erzählt Cenik. Sie habe sich fest vorgenommen, zu dem Festival zu gehen, sobald es in der Rhein-Neckar-Region stattfindet, erklärt die Weinheimerin. Ihren Kumpel habe sie einfach mitgeschleppt, verrät sie und lacht.

„Einfach mal wieder rauskommen“

„Einfach mal wieder rauskommen“, sagt ihr Begleiter erfreut. Cenik findet es gut, dass man bei der Gelegenheit neue Leute kennenlernen kann. „Das ist mal was anderes und hat man nicht immer“, ergänzt Bergmann.

An den Bierbankgarnituren unterhalten sich die Besucher angeregt und lassen sich die diversen Spezialitäten schmecken. „Das Essen ist mit Liebe gemacht“, sagt Adriana. Sie hätte allerdings mit mehr Zulauf gerechnet.

Milka Mejia und ihre Tochter Nicole stammen aus Bolivien, wollen aber auch die Kulturen anderer lateinamerikanischer Länder kennenlernen. Sie genießen Tamales sowie den Nachtisch Alfajores. „Mir gefällt die Musik, das Essen, die Leute“, sagt Milka Mejia. Beim Festival kommen bei ihr die Erinnerungen an die Heimat auf: „Das ist ein schönes Gefühl.“

Auch Laura Dabraio und Marcelo Sosa, der kolumbianische und ecuadorianische Wurzeln hat, lassen es sich gut gehen. Ein lateinamerikanisches Fest in Deutschland könne man zwar nicht mit dem Pendant in der Heimat vergleichen. Dennoch freut sich der junge Mann, mit anderen Leuten wieder Spanisch sprechen zu können und Latinomusik zu hören. „Das Essen ist echt gut“, lobt Dabraio – und beißt herzhaft in ihre Arepa.