  Ein Stück echter Trost

Es klingelt an der Tür des Pfarrhauses. Ich sitze gerade über diesem Text, starre Löcher in die Luft, trinke Kaffee dazu und kratze mich am Kopf. Da drin geht gerade zu viel herum, als dass ich es aufs Papier bringen könnte. Erschöpfung, Perspektivlosigkeit, Kampfgeist auch, und immer wieder nur kleinste Schritte. Muss es in diesen Tagen um Kraft gehen? Um Hoffnung? Oder geht es doch um Glaubensarmut, um Gottferne? Seit zwei Stunden sitze ich jetzt da und habe noch keine drei Zeilen geschrieben, als das Klingeln mich aus meinen Gedanken reißt.

Halb genervt, halb froh über die Unterbrechung stehe ich auf, ziehe meine Maske über und gehe zur Tür. Draußen steht ein, mit Verlaub, älterer Herr. Fast immer ein verschmitztes Lächeln im Gesicht. Auch jetzt zu sehen: seine wachen Augen. Vor der Pandemie war er regelmäßiger Gottesdienstbesucher. Seit einem Jahr zähle ich ihn zu den Vorsichtigen. Mit seiner Frau hat er sich weitgehend isoliert, hält sich strikt – auch im Blick auf die erwachsenen Kinder mit ihren Familien – an die wechselnden Kontaktbeschränkungen. Er will auch jetzt nicht hereinkommen. Aber er stellt eine Schachtel Pralinen mit einer Karte für meine Frau auf den Boden. Liebe Grüße richtet er aus. Und ist schon wieder verschwunden.

Vom Glück geimpft zu sein

Ich muss kräftig schlucken. Vor ein paar Tagen hatte ich ihn angerufen, um mich zu erkundigen, wie es geht. Zu hören, ob die beiden vielleicht etwas brauchen. Er und seine Frau stehen (noch) nicht auf unserer Liste der Hochbetagten, die wir planmäßig anrufen. Aber irgendwie dachte ich, wir sollten uns mal melden. Weil man einmal nahe war, und jetzt so lange nichts gehört hat. Dann haben wir miteinander erzählt. Vom Glück, geimpft zu sein. Über die Schildbürgerstreiche, die die Internetseite und die Telefonnummer 116117 den beiden gespielt haben, konnte er herzlich lachen. Ich neige eher zu heftigeren Reaktionen.

Wir redeten über die Freundlichkeit vieler, aber auch über die Gemütlichkeit mancher Mitarbeitenden im Impfzentrum. Dann sprachen wir noch vom Salatputzen und der Sehnsucht nach Normalität. Und von neu erworbener Medienkompetenz. Ganz wurde ich das Gefühl nicht los, dass es – im leibhaftigen Gegenüber und nicht nur am Telefon – noch mehr zu sagen gegeben hätte. Aber immerhin. Er sagt, bei ihnen sei soweit alles gut.

Nähe über Bande

Zwei Tage später nun dieser Überraschungsbesuch. Ich hatte mich gefragt, was ich überhört haben könnte. Und dabei hat er bei mir mehr gehört als ich gesagt zu haben meinte. Offensichtlich hatte er meine Anspannung wahrgenommen, meine Sorge und meine Erschöpfung. Und war fein genug, Nähe sozusagen über Bande zu spielen: Nicht mir ein Trostpflaster zu verabreichen, sondern meiner Frau. Das ist, denke ich mir, der Unterschied zwischen billiger Vertröstung, wie auch wir Pastoren ihn manchmal anbieten, und teurem Trost.

Jetzt sitze ich wieder am Computer. Neben mir eine Schachtel Pralinen und eine Karte. Den Umschlag lasse ich natürlich ungeöffnet. Aber aus der Schachtel, die nicht für mich ist, nehme ich mir doch ein Stück Trost. Entschuldigung, werde ich meiner Frau sagen. Wahrscheinlich wird sie lächeln. Ich lösche die drei Zeilen, die ich geschrieben hatte. Jetzt weiß ich, was zu sagen ist.

Stefan Scholpp

Pfarrer der Mannheimer

ChristusFriedenGemeinde