Ein stets einflussreicher Ratgeber

Er blickt zurück auf „ein Leben, das mit Freude und Erfolg erfüllt war“ und das ihn in seinem christlichen Glauben bestärkt hat: Sehr zufrieden klingt Heinz-Günter Kämpgen, wenn man ihn auf seinen heutigen 85. Geburtstag anspricht. Zwar hat er nahezu alle Ämter und Aufgaben abgegeben, aber ein wertvoller, einflussreicher Ratgeber und wichtiger Helfer ist der seit Jahrzehnten vielfältig in Kirche und Kultur engagierte frühere Mannheimer Siemens-Chef unverändert.

© Markus Prosswitz / masterpress

Der wunderschön neu vergoldete Engel auf dem Turm der Christuskirche, ihre Außen- und Innenbeleuchtung, die Rampe für den barrierefreien Zugang – bei den Weihnachtsgottesdiensten werden sich wieder viele Menschen daran erfreuen. Zu verdanken haben sie es zu einem guten Teil Kämpgen.

In Mühlheim/Ruhr geboren, machte er nach der Mittleren Reife eine Lehre als Industriekaufmann bei Siemens & Halske. Nach Stationen im In- und Ausland kam Kämpgen 1984 nach Mannheim. Zehn Jahre war er der vielfältig präsente wie engagierte „Mister Siemens“ in der Quadratestadt, danach vier Jahre Chef der Region Rhein-Main in Frankfurt. Ein solcher Aufstieg vom Lehrling an die Spitze, ohne Studium, wäre heute undenkbar. Doch er verkörperte eben eine bodenständige, werteorientierte Generation von Managern und nahm sehr aktiv und persönlich gesellschaftliche Verantwortung wahr. Besonders wichtig war ihm stets seine Kirchengemeinde, die Christuskirche. Kurz nach dem Zuzug nach Mannheim begann er, sich hier einzubringen, als Ältester und 2007 bis 2013 als Vorsitzender des Ältestenkreises. Da ist es maßgeblich seiner einfühlsam-ausgleichenden moderierenden Rolle zu verdanken, dass die anfangs sehr umstrittene Fusion mit der Friedensgemeinde gelang.

In der Anfangszeit war er kräftig mit dabei, der „Stiftung Christuskirche – Kirche Christi“ zum Erfolg zu verhelfen. Neben der Unterstützung für so schöne Dinge wie die Beleuchtung oder den Engel waren ihm stets tätige Nächstenliebe und die Ökumene wichtig. Dass er der Jesuitenkirche bei der Restaurierung des barocken Hochaltars half, indem er seine exzellenten Kontakte spielen ließ, und für den Integrationsbetrieb „ad laborem“ Aufträge für Menschen mit Behinderungen beschaffte, brachte ihm Auszeichnungen über Konfessionsgrenzen hinweg ein. So verliehen ihm die Evangelische Kirche die Konkordienmedaille, die Katholiken die Caritas-Silbermedaille.

Aber die Kirche war nicht das einzige Feld, das Kämpgen im Ehrenamt lange beackerte. In der Industrie- und Handelskammer (IHK) war sein Rat gefragt, zehn Jahre erhob er an der Spitze des Beirats der Freunde des Nationaltheaters im Namen der Wirtschaft mahnend die Stimme für das Theater, und als Mitglied im Hochschulrat kämpfte er für den Erhalt der Musikhochschule. Aktiv ist er noch bei den Lions und in der „Räuberhöhle“. (Bild: Markus prosswitz)