Ein seltenes Goldstück des Kurfürsten

Wem sie derzeit gehört, bleibt geheim – aber jetzt kann sie jeder erwerben: Eine Münze aus der Ära des Kurfürsten Carl Theodor, der von 1742 bis 1778 in Mannheim regierte, kommt in dieser Woche beim Osnabrücker Auktionshaus Künker unter den Hammer. Derartige Münzen sind nur noch höchst selten auf dem Markt. Der Schätzpreis liegt bei 2500 Euro, das Mindestgebot bei 2000 Euro.

Wie die wertvolle Münze den Weg ins Auktionshaus nach Osnabrück gefunden hat, verrät Geschäftsführer Andreas Kaiser auf Anfrage nicht. In der Branche ist es üblich, dass es stets ein gut gehütetes Geheimnis bleibt, wer etwas verkaufen will oder den Auftrag zur Versteigerung erteilt. „Wir bekommen immer wieder Anfragen von Menschen, die geerbte Sammlungen schätzen lassen oder vielleicht sogar beim Durchforsten des Dachbodens auf längst vergessene Schätze stoßen“, sagt Kaiser nur. Dann nehme ein Münzexperte seines Hauses die Raritäten in Augenschein und schätze sie.

Zum Abschied geprägt?

Bei dem Golddukat heißt es im Katalog „Attraktives Exemplar mit feiner Goldtönung, vorzüglich Stempelglanz“. Sie stammt aus dem Jahre 1778, als Carl Theodor das Mannheimer Schloss verließ und sein bayerisches Erbe antrat. Ob die Prägung mit diesem Umzug im Zusammenhang steht und damit quasi zum Abschied erfolgte, ist unklar – aber denkbar. Jedenfalls hat er die komplett aus Gold hergestellte Münze der Stadt gewidmet.

Auf der einen Seite ist, wie seinerzeit üblich, sein Abbild geprägt, auf der anderen Seite die von der Sonne angestrahlte Silhouette des Schlosses und davor der Rhein und sein Ufer. Die Umschrift lautet im Original SIC FULGENT LITTORA RHENI, sprich „So glänzen die Gestade des Rheins“. Darunter abgebildet sind die Goldwäscher am Ufer des Flusses bei ihrer Arbeit.

Denn tatsächlich ist früher im Rhein Gold gefunden und gewaschen worden. Dabei war die Arbeit der Goldwäscher im 18. Jahrhundert äußerst mühevoll. Um die sogenannten Goldflitter, also seltene kleine Nuggets, zu gewinnen, mussten sie oft riesige Mengen Sand und Kies auswaschen. Das erfolgte auf einem schrägen Brett, das mit einem grünen Tuch bespannt war, damit sich die Goldflitter besser abhoben. Dieses Tuch wurde regelmäßig ausgewaschen und dadurch ein Sand-Gold-Gemisch gewonnen. Durch Amalgamation, also die Hinzufügung von Quecksilber, wurde das Gold herausgelöst und konnte dann erschmolzen werden. Dieses Gold wurde zu einem staatlich festgesetzten Preis an den Kurfürsten verkauft. Carl Theodor ließ aus diesem Rheingold dann unter anderem Münzen prägen.

Aber nicht nur in Gold, auch in Silber ist die Münze geprägt worden. Solch ein Exemplar von 1764 steht, mit dem Hinweis „Von großer Seltenheit. Hübsche Patina“ ebenso zur Auktion an, dazu weitere kurpfälzische und bayerische Münzen der Kurfürstenzeit mit deutlich niedrigeren Schätzpreisen. Das spricht aber dafür, dass eine ganze Sammlung aufgelöst wurde.