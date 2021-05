Ein Riss im Gottesbild

Die Pandemie wird gravierende Spuren hinterlassen: im Alltagsleben, in der Aufarbeitung der wirtschaftlichen Folgen, in der Gesundheitsvorsorge. Was mich aktuell bewegt: Auch im Denken und Glauben will diese gravierende Erfahrung verarbeitet sein. Denn unser Grundvertrauen und unser Gottesbild hat einen tiefen Riss bekommen.

Auch bei mir hat in den letzten zwölf Monaten vor allem eines gelitten: meine optimistische Weltsicht. Mein Grundvertrauen hat im Krisenjahr einen Knacks bekommen. Ich hätte erwartet, dass unsere hoch entwickelte Welt die Situation schneller in den Griff bekommt. Nun haben wir zu spüren bekommen, wie verletzlich das Leben auch in unseren modernen Tagen ist.

Roger Willemsen, der viel zu früh verstorbene Essayist, hat dem Phänomen des „Knacks“ eine tiefgründige Analyse gewidmet. Er beschreibt ihn als Linie, „an dem das Unberechenbare eindringt“, als „Moment, in dem das Leben die Richtung wechselt und nichts mehr ist wie zuvor“. Der Riss wird spürbar in Verlusterfahrungen und Enttäuschungen, in den feinen Haarrissen einer Beziehung, im kollektiven Phänomen der Ermüdung. Wir finden uns gut wieder in diesen Worten aus dem Jahr 2008.

Mit dem Grundvertrauen hat unser Glaube im Pandemiejahr einen veritablen Knacks davongetragen. Warum lässt Gott zu, dass so viele Menschen sterben? Kann er nicht helfen, oder will er nicht helfen? Wahrscheinlich ist mein Bild von Gott zu kindlich, zu schlicht. Aber ich glaube, damit bin ich nicht allein. Immer wieder fragen Menschen im Blick auf die aktuelle Krise: Warum lässt Gott das zu? Theologisch gesprochen geht es um die Theodizee, um die Frage, wie man Gott angesichts von Unglück und Leid rechtfertigen kann.

Große und wichtige Aufgabe

Grundvertrauen und Glaube haben einen Knacks bekommen durch die Corona-Krise. Solche Risse mögen wir nicht. Wir haben es gerne fest und stabil. Gerade in Glaubensdingen. Aber so ein Knacks, so ein Riss kann auch wertvoll sein. Denn ein Knacks öffnet. Das weiß unter anderem der Musiker Leonard Cohen, wenn er singt:

„There’s a crack in everything,

that’s how the light gets in.“

Auf Deutsch:

„Ein Riss ist in allen Dingen,

aber genau so kommt Licht

herein.“

Dem Liedermacher stelle ich die Sicht eines Dogmatikers zur Seite. Von Wilfried Härle habe ich gelernt: Die Theodizee-Frage wird im denkerischen Sinne nie abschließend beantwortet. Das mag uns unbefriedigend erscheinen. Aber nur in dieser Offenheit bringt sie eine produktive Unruhe in unsere Rede von Gott.

Wenn die heiße Phase der Pandemiebekämpfung vorbei ist, sollten wir uns Zeit und Raum nehmen, danach zu fragen, wie wir Gott neu verstehen können. Vermutlich müssen wir uns verabschieden von den alten Vorstellungen, Gott sei ein allgewaltiger Schicksalszuteiler. Auf jeden Fall bin ich neugierig darauf, wie durch den Riss in meinen bisherigen Vorstellungen neues Licht auf Gott fällt. Sich gemeinsam auf die Suche nach einem modernen Gottesbild zu begeben, ist eine große und wichtige Aufgabe. Denn nur mit einem zeitgemäßen Gottesbild wird der Glaube anschlussfähig bleiben für das Leben und Denken der modernen Welt. So eine gemeinsame Suchbewegung könnte ein neues Pfingsten werden.

Matthias Weber

Pfarrer der Evangelischen

Kirche in Dossenheim