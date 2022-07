Ein Picknick ganz in Weiß am Neckarufer

Essen, Trinken, Stühle, Tische – die Teilnehmenden bringen alles selbst mit. Die einzige Regel: Man muss sich ganz in Weiß kleiden, und auch die Tischdecken und die restliche Deko müssen weiß sein. Der Tag steht fest, aber den Ort verkünden die Organisatoren immer erst wenige Stunden zuvor in den sozialen Medien. Das ist die Idee hinter dem „Dîner en blanc“, das seinen Ursprung Ende der 1980er Jahre in Paris hatte, wo ein Franzose seine überfüllte Gartenparty kurzerhand in einen großen Park verlegte. In Mannheim fand dieses stilvolle Picknick in Weiß erstmals 2011 statt. Am Samstagabend gab es eine Neuauflage – am Theodor-Kutzer-Ufer beim Klinikum. imo

