Mannheim. Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle in Mannheim hat sich am Sonntag (Stand 16 Uhr) um einen weiteren Fall auf 16375 erhöht Damit gibt es zurzeit 69 akute Infektionsfälle, teilte das Gesundheitsamt Mannheim mit. Die Zahl der als genesen geltenden Personen liegt bei 16002. Die Inzidenz lag am Sonntag bei 6,1 (Vortag: 5,8).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1