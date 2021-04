Ein letzter Wunsch des Szene-DJs

Im Namen seines Bruders Torsten hat Dirk Walker dem Radiosender bermuda.funk eine Equipment-Spende übergeben. Das teilte der Sender mit. Torsten Walker war am 30. Juni vergangenen Jahres im Alter von nur 52 Jahren verstorben. Er moderierte seit Ende 2018 die Sendung „RRRsoundZ – Operation Mindfuck Music“ im bermuda.funk. Zudem war er Mitglied der Musikredaktion, in die er sich – trotz seiner schweren Krebserkrankung – „mit viel Fachkompetenz, Engagement und Menschlichkeit einbrachte“, heißt es in der Mitteilung des Senders.

Die Spende an den bermuda.funk war einer der letzten Wünsche des Szene-DJs, Musikers, Bloggers – und „überhaupt Musikbesessenen“. Die Übergabe fand im kleinen Kreis vor der Alten Feuerwache statt. Die Vorstände des Freien Radios Rhein-Neckar Robert Bienert, Catrin Häussler und Klaus Overhoff sowie Werner Moll von der Musikredaktion nahmen die Sachspende im Wert von über 3000 Euro gerührt und mit großer Freude entgegen, heißt es weiter. Ein besonderer Dank gehe an Dirk Walker, der das Equipment, „sehr liebevoll und speziell auf die Bedürfnisse des bermuda.funk zugeschnitten, zusammengestellt hat“. Gespendet wurden zwei Multiformat-Player und Plattenspieler-Tonnadelsysteme. „Plaketten auf den Playern werden die Sendenden im bermuda.funk-Studio immer an Torsten Walker und seine mit Akribie und Leidenschaft produzierte Sendung „RRRsoundZ“ erinnern“, heißt es. red/see