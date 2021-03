Ein Autofahrer hat in der Innenstadt eine rote Ampel missachtet und ist deswegen mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Am Sonntag war der 34-Jährige gegen 17.10 Uhr auf der Goethestraße in Richtung Friedrich-Ebert-Brücke unterwegs und wollte nach links in die Hebelstraße abbiegen, als es zu dem Unfall kam. Das Auto prallte gegen einen Ampelmast, der Verursacher wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, teilte die Polizei am Montag mit. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden, der gesamte Sachschaden wird auf 10 000 Euro beziffert. Bis 18.15 Uhr gab es Behinderungen im Bahnverkehr. pol/lok

AdUnit urban-intext1