Ein Lebenswerk für psychisch Kranke

Er hat sich gewehrt. „Will wollte nie einen Orden“, betonte sein Vorstandskollege Marcus Fähnle ausdrücklich. Aber der war diesmal so hartnäckig wie sonst nur Will Herrmann. Daher erhielt der Gründer und Vorstand der Frank Herrmann Stiftung nun für sein großes Engagement für psychisch kranke Menschen das Bundesverdienstkreuz.

„Es geht heute um ein Lebenswerk – nicht um ein Ego, das umgarnt werden will“, stellte Fähnle klar. Und dann machte der Neckarauer Internist, der mit Olaf Jutt und Will Herrmann den Vorstand der Stiftung bildet, in einer sehr persönlichen, humorvollen Rede deutlich, woraus dieses, wie er betonte, „unermüdliche Engagement“ besteht und wie es entstand. Herrmann war das eher unangenehm. „Er steht nicht gerne in der ersten Reihe, Lobhudeleien sind ihm fremd, es geht ihm um die Sache“, so Fähnle. Doch der Geehrte sei einfach „ein Mordskerl“.

Tragischer Tod des Sohnes

Doch geprägt wurde er durch persönliche Schicksalsschläge. Bei Frank Herrmann, dem Sohn des Stiftungsgründers, wurde nach Abitur und Banklehre eine psychische Erkrankung festgestellt. Es folgte ein, so Fähnle, längerer Leidensweg mit Heimaufenthalten, Medikamenten mit heftigen Nebenwirkungen und schließlich „der tragische frühe Tod mit 35 Jahren“. Bald darauf starb dann auch die erste Frau von Will Herrmann an Krebs.

Doch Will Herrmann habe danach nicht resigniert, hob Fähnle hervor, „er hat sich aufgerafft, er hat sich nicht nur das Geschimpfe anderer Eltern angehört“, die ebenso über die Zustände in Heimen geklagt hätten, sondern gehandelt. Er rief 1994 die Stiftung ins Leben, die sich ausschließlich der Unterstützung von psychisch erkrankten Menschen widmet. „Diese Menschen fallen oft durchs Raster, da wird weggeschaut, das ist vielen Leuten unangenehm“, bedauerte Fähnle.

Herrmann habe mit der Stiftung Wohnraum für psychisch Kranke schaffen wollen, die nicht in ein Heim wollen oder müssten, „aber die auf dem Wohnungsmarkt keine Chance haben“. 1998 entstand im Casterfeld das erste Haus mit acht Wohnungen, deren Mieter alleine leben können, bei Bedarf indes vom Caritas-Verband betreut werden. Inzwischen kamen weitere Wohnungen auf dem Waldhof hinzu.

Zur Finanzierung rief Herrmann vor 20 Jahren hochkarätige Benefizkonzerte mit Künstlern des Nationaltheaters und meist rund 400 spendenfreudigen Zuhörern ins Leben. Den Großteil der Arbeit macht der 88-Jährige selbst. „Er ist aktiver Stifter im Vollzeitjob, Grandseigneur der Stiftung, der die Fäden weiter fest in der Hand hält“, so Fähnle.

„Dynamo“ nenne man solche Leute in der Verwaltung, verriet Erster Bürgermeister Christian Specht, der die vom Bundespräsidenten verliehene Auszeichnung offiziell überreichte. Viele Menschen kämen ja zur Stadt mit dem Anspruch „Man müsste mal!“. Bei Will Herrmann passe dagegen der Vorname, er wolle etwas bewegen und habe etwas bewegt, sei hartnäckig und könne andere Menschen begeistern. „Er hatte eine Idee, die wegweisend war“ und habe mit der Schaffung von Wohnraum eine wichtige Lücke in der Versorgung psychisch Kranker gefüllt, als viele, die zuständig waren, das noch nicht erkannt hätten. „Damit können diese Menschen ein angstfreies, sorgloses, selbstbestimmtes Leben führen, aber mit Betreuung“, so Specht.

Leidenszeit als Antrieb

Um dies zu würdigen, sei er als Sicherheitsdezernent sogar gerne in die „Räuberhöhle“ gekommen. Sie stellte für die Ehrung ihren Saal zur Verfügung – ein Novum in der Geschichte der 1839 gegründeten Herrengesellschaft. Hier habe er immer „Entspannung und Zuspruch“ gefunden, dankte Herrmann gerührt.

Die Leidenszeit seines Sohnes sei für ihn stets Antrieb gewesen, „Menschen, denen es nicht so gut geht, für Erleichterung zu sorgen“, so Will Herrmann. „Wenn man die Nöte psychisch erkrankter Menschen erlebt, sieht man, wie wichtig Hilfe ist“, bekräftigte er. Der Beginn der Stiftung sei zwar „alles andere als leicht“ gewesen, blickte er dankbar zurück. Doch seine Sturheit, die Hilfe der Räuber und vieler Spender sowie der Künstler des Nationaltheaters, die auch die Verleihung umrahmten, hätten ihm geholfen, das Unmögliche möglich zu machen.