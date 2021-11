„Ein Hoch auf Hier“: Weißer Rauch über dem Schlauch

„Einen wunderschönen Fleck“: So nennt „MM“-Leserin Sigrid Blösch diese Stelle am Rhein. Mannheim-Kenner haben sicherlich gleich erkannt, wo sie das Foto aufgenommen hat. Das Naturschutzgebiet „Bei der Silberpappel“ gibt stets reizende Motive her, besonders im Herbst. Der Blick geht über den Schlauch genannten Altrheinarm in Richtung Großkraftwerk, wo es aus einem der Türme dampft. Haben auch Sie eine Aufnahme, die die Schönheit und die Reize der Stadt oder der Region zeigt und in unsere Reihe „Ein Hoch auf Hier“ passt? Dann schicken Sie das Foto an: „Mannheimer Morgen“, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim oder mailen Sie es an lokal@mamo.de (Stichwort: „Ein Hoch auf Hier“). Bitte schreiben Sie dazu, wo und wann Sie das Bild aufgenommen haben und was es zeigt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1