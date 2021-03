Erst waren es viele Bilder von Mannheim in Weiß: Schnee. Kurz darauf waren es etliche Fotos mit überlaufenden Flüssen: Hochwasser. Die Serie „Ein Hoch auf Hier“ zeigt ganz gut, was die Menschen in Mannheim bewegt. Denn jetzt erreichen die Redaktion Aufnahmen von strahlend blauem Himmel und Menschen, die weder Winter- noch Regenjacke tragen – es ist Frühling in der Stadt. Das zeigt auch dieses Bild, das „MM“-Leser Werner Wolf gemacht. Sein Titel: „Ein sonniger, stiller Tag auf der Feudenheimer Au.“ Aufnahmen für die Serie, mit der die Schönheit der Stadt und der Region abgebildet werden soll, kann übrigens jeder einreichen: Dazu genügt schon eine E-Mail mit dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de und dazu ein paar Informationen, wann und wo die Aufnahme entstanden ist. Die Serie erscheint in loser Folge.

