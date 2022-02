„Ein Hoch auf Hier“: Sonne, Steine, Schattenspiele

Ein fast schon meditativ anmutendes Foto von ihrem Spaziergang bei Sonnenschein hat uns Leserin Rosi Essig gesendet. Bei der Schönheit und Anmut der Natur, wie man sie auf diesem Bild sieht, wird wieder klar, weshalb das Gebiet, in dem das Foto aufgenommen ist, ein besonders schützenswertes ist: Das Naturschutzgebiet „Bei der Silberpappel“. Es ist laut Stadt eines von neun Naturschutzgebieten in Mannheim. Insgesamt sind in der Quadratestadt Naturschutzgebiete mit einer Gesamtfläche von 689 Hektar ausgewiesen. Das entspricht 4,8 Prozent der Gesamtfläche. Die Auen-Vegetation bei der Silberpappel ist vielfältig und dient auch gefährdeten Tierarten als Lebensraum. Und Menschen als Rückzugsort, etwa für Spaziergänge, die ihn seiner Mutter Natur wieder näher kommen lassen. see (Bild: Rosi Essig)

