Mannheim. Was haben Ägypten, Algerien, Marokko, Tunesien, Libyen, Mauretanien, Mali, Niger, Tschad, Sudan und Mannheim gemeinsam? Einen Sahara-Sonnenaufgang. Okay, vielleicht doch etwas weit hergeholt. Aber diesen Titel hat Alexander Seitz seinem Bild vom Fußgängersteg zur SAP Arena gegeben. Aufgenommen hat der „MM“-Leser das Foto am Donnerstagmorgen. „Ich hoffe, es gefällt euch so sehr wie mir“, schreibt Seitz dazu. Aufnahmen für die Serie, mit der die Schönheit der Stadt abgebildet werden soll, kann jeder einreichen: eine E-Mail mit dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de und ein paar Informationen, wann und wo die Aufnahme entstanden ist, genügen. (Bild: Alexander Seitz)