„Ein Hoch auf Hier“: Ruhe vor dem Flug

Ganz früh aufgestanden ist Stephan Sprinz, um diese wunderschöne Aufnahme eines Schachbretts im Bürgerpark in Feudenheim zu machen. „Ich bin bei Sonnenaufgang zur Wiese geradelt, da die Tagfalter zu dieser Zeit noch bewegungslos an den Halmen und Blüten sitzen“, schreibt er im Begleittext zu seinen beiden eingereichten Fotos. Und in Anlehnung an unsere Bilderserie: „Ein Hoch auf die Artenvielfalt – möge sie uns erhalten bleiben!“ Haben auch Sie eine Aufnahme, die die Schönheit und die Reize unserer Stadt oder auch unserer Region zeigt und in unsere Reihe „Ein Hoch auf Hier“ passt? Dann schicken Sie das Foto an: „Mannheimer Morgen“, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim oder mailen Sie es an lokal@mamo.de (Stichwort: „Ein Hoch auf Hier“). Und bitte schreiben Sie unbedingt dazu, wo und wann Sie das Bild aufgenommen haben und was es genau zeigt. stp

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1