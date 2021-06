„Ein Hoch auf Hier“: Rast an der Silberpappel

„Warum ist es am Rhein so schön?“– diesen Titel gab unser Leser Larry Cooper seinem Foto, das er unserer Redaktion für die Serie „Ein Hoch auf Hier“ geschickt hat. Beantwortet hat er die Frage in seiner Mail nicht – muss er aber auch gar nicht. Der Betrachter bekommt das auch alleine hin. Er sieht den Fluss nahe der Silberpappel im Waldpark – ein herrliches Fleckchen für eine kleine Rast mit Picknick im Schatten der großen Bäume.

Bilder für die Serie, mit der wir die Schönheit der Stadt und der gesamten Region abbilden wollen, kann übrigens jeder einreichen: Eine E-Mail mit dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de und dazu ein paar Informationen, wann und wo die Aufnahme entstanden ist, genügen. Die Bilder erscheinen in loser Folge im Lokalteil des „Mannheimer Morgen“.