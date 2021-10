„Ein Hoch auf Hier“: Morgennebel am Stollenwörthweiher

Die Sonne strahlte an diesem Sonntag vom blauen Himmel. Aber zunächst bedeckte nach eiskalter und wolkenloser Nacht dichter Nebel den Stollenwörthweiher sowie den Waldpark. Nur ein paar Baumkronen ragten aus der Nebelwand, die sich hinter den Häusern gebildet hatte. Fotografisch eingefangen hat dieses Naturschauspiel unser Leser Werner Kaiser.

Haben auch Sie eine besondere Aufnahme für unsere Bilderreihe „Ein Hoch auf Hier“, dann schicken Sie sie gerne an: „Mannheimer Morgen“, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim, oder mailen Sie sie an lokal@mamo.de (Stichwort jeweils: „Ein Hoch auf Hier“). Bitte schreiben Sie unbedingt dazu, wo Sie das Bild aufgenommen haben und was es zeigt. Die Fotos veröffentlichen wir regelmäßig auf unseren Mannheimer Seiten.