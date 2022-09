„Ein Hoch auf Hier“: Lavendel-Schlange

Am Ende des Sommers noch mal kurz in Erinnerungen schwelgen – so herrlich farbenfroh war es beispielsweise im Juni auf dem Waldhof. Hannelore Lohwasser hat die lilafarbenen Sträucher entdeckt, als sie mit dem 9-Euro-Ticket in der Straßenbahn-Linie 4 unterwegs war. Aufgenommen hat die „MM“-Leserin das Foto am „wunderschönen mit Lavendel bepflanzten Streckenabschnitt“ in der Hessischen Straße, wie Lohwasser schreibt. „Das Auge und Insekten erfreuen sich. So geht Mannheim auch!“ Aufnahmen für die Serie „Ein Hoch auf Hier“, mit der die Schönheit der Stadt und der ganzen Region abgebildet werden soll, kann übrigens jeder und jede einreichen: Dazu genügt schon eine E-Mail mit dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de. Die Redaktion freut sich, wenn darin neben dem Bild auch ein paar Informationen stehen, wann und wo die Aufnahme entstanden ist. lok

