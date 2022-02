„Ein Hoch auf Hier“: Kunstwerk am Himmel

„Der Himmel malt wunderschöne Bilder.“ Das schreibt Ursula Bieler zu ihrem Foto, das sie am vergangenen Sonntag aufgenommen und der Redaktion geschickt hat. Um 17.10 Uhr hat die „MM“-Leserin, die auf dem Waldhof lebt, den Sonnenuntergang festgehalten. „Ich war begeistert über das tolle Wolkenspiel am Himmel“, schreibt Bieler. Aufgenommen ist das Bild in Richtung Innenstadt. Fotos für die Serie „Ein Hoch auf Hier“, mit der die Schönheit der Stadt und der ganzen Region abgebildet werden soll, kann übrigens jeder einreichen. Dazu genügt schon eine E-Mail mit dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de. Die Redaktion freut sich, wenn darin ein paar Informationen stehen, wann und wo die Aufnahme entstanden ist. Die Bilder erscheinen in loser Folge im Lokalteil des „Mannheimer Morgen“. lok (Bild: Ursula Bieler)

