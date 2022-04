„Ein Hoch auf Hier“: Kunst an der Kanalbrücke

Großflächig Farbe auf grauem Beton. Dieses Bild hat Heidi Hügler Ende März aufgenommen. Es zeigt die Kanalbrücke an der Feudenheimer Schleuse über den Neckar mit, wie die „MM“-Leserin schreibt, einem neuen Graffito. Aufnahmen für die Serie „Ein Hoch auf Hier“, mit der die Schönheit der Stadt und der ganzen Region abgebildet werden soll, kann übrigens jeder und jede einreichen: Dazu genügt schon eine E-Mail mit dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de. Die Redaktion freut sich, wenn darin neben dem Bild auch ein paar Informationen stehen, wann und wo die Aufnahme entstanden ist. Die Fotos erscheinen in loser Folge.

