„Ein Hoch auf Hier“: Komplettes Kontrastprogramm

Bilder von der auf- oder untergehenden Sonne würden von der Redaktion bevorzugt für die Serie „Ein Hoch auf Hier“ ausgewählt, lautet Kritik, die den „MM“ immer mal wieder erreicht. Deswegen gibt es heute mal das komplette Kontrastprogramm! „Stiller Januar“ hat Heinz Brodhäcker sein Foto betitelt, das er am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr am Lindenhofer Rheinufer geschossen hat. Die Sonne versteckt sich nicht nur auf dem Bild – sie ist auch gefühlt ganz weit weg. Aufnahmen für die Serie „Ein Hoch auf Hier“, mit der die Schönheit der Stadt und der ganzen Region abgebildet werden soll, kann übrigens jeder einreichen: Dazu genügt schon eine E-Mail mit dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de. Die Redaktion freut sich, wenn darin ein paar Informationen stehen, wann und wo die Aufnahme entstanden ist. Die Bilder erscheinen in loser Folge – und es müssen natürlich nicht Sonnenauf- oder -untergänge sein. lok

