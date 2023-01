„Ein Hoch auf Hier“: Kleine, feine Lichterkette

Okay, wir müssen zugeben: Das Foto stammt aus dem vergangenen Jahr. Annette Wolf hat es am Morgen ihres letzten Arbeitstags 2022 am 30. Dezember vom Collini-Steg aus aufgenommen. Für die Serie „Ein Hoch auf Hier“ hat die „MM“-Leserin noch eine zweite Aufnahme mit Blick auf das MVV-Hochhaus geschickt. Warum sich die Redaktion aber für diese Blickrichtung entschieden hat? Ein wenig wegen des Fernmeldeturms und ein wenig wegen der beleuchteten Friedrich-Ebert-Brücke zwischen den beiden Krankenhäusern. Vor allem aber wegen der kleinen Lichterkette am Horizont, die man nicht auf den ersten Blick sieht: die Buga-Seilbahn. Es sind noch genau 92 Tage, bis die Bundesgartenschau eröffnet und die Seilbahn als eine der großen Attraktionen die beiden Spielflächen Spinelli-Gelände und Luisenpark miteinander verbindet. Fotos für die Serie „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de. lok

