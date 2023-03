„Ein Hoch auf Hier“: Frühmorgens auf der Kurpfalzbrücke

„Manch einer hat in Mannheim einen Vogel“: Mit diesen Worten kommentiert Maik Riede aus Bad Dürkheim sein ausgesprochen stimmungsvolles Foto, dass er vor ein paar Wochen in aller Frühe auf der Kurpfalzbrücke in Richtung Collini-Steg gemacht und der Redaktion des „Mannheimer Morgen“ zur Verfügung gestellt hat. Selbst notorische Nachtmenschen könnten angesichts dieser faszinierenden Ansicht Lust bekommen, ein paar Stunden früher als gewohnt aus den Federn zu kriechen. Aufnahmen für die Serie „Ein Hoch auf Hier“, mit der die Schönheit der Stadt und der Region abgebildet werden soll, kann jeder und jede einreichen: Dazu genügt eine E-Mail mit dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de. Die Redaktion freut sich, wenn darin neben dem Bild auch steht, wann und wo die Aufnahme entstanden ist. bhr

