  „Ein Hoch auf Hier“: Finden Sie alle Störche?

Wie viele Störche verstecken sich auf diesem Bild? Die Aufnahme hat Rainer Barth für die Serie „Ein Hoch auf Hier“ an die Redaktion geschickt. Wer alle Störche finden will, darf sich nicht vom Fernmeldeturm im Hintergrund ablenken lassen. Leider kennen auch wir die richtige Antwort nicht, aber wir haben mehr als fünf gezählt … Aufnahmen für die Serie, mit der die Schönheit der Stadt und der Region abgebildet werden soll, kann jeder einreichen: Dazu genügt eine E-Mail mit dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de und dazu ein paar Informationen, wann und wo die Aufnahme entstanden ist. Die Bilder erscheinen in loser Folge im Lokalteil des „MM“. lok