„Ein Hoch auf Hier“: Dunkel und erleuchtet

Die City in Schwarz und Gold – und etwas Rot, wenn man ganz genau auf die Rücklichter der Autos und einige Ampeln schaut. Dieses Foto hat Clemens Hoh für die Serie „Ein Hoch auf Hier“ eingereicht. Aufgenommen hat er das Bild nachmittags gegen 17 Uhr vom 24. Stockwerk des Viktoria-Turms aus. Im Vordergrund der Hauptbahnhof, der den Willy-Brandt-Platz in dieser Perspektive verdeckt. Zu sehen ist aber die neue Straßenbahnhaltestelle in Richtung Ring. Während auch der weihnachtlich geschmückte Wasserturm am oberen Bildrand gut erkennbar ist, lässt sich die Christuskirche rechts davon nur erahnen. Bilder für die Serie an lokal@mamo.de. lok (Bild: Clemens Hoh)

