„Ein Hoch auf Hier“: Das beliebteste Motiv dieser Tage

Himmel und Wasser, Wolken und Sonne – na ja, etwas Sonne. Zumindest deren Auf- oder Untergang ist momentan ein beliebtes Fotomotiv bei Leserinnen und Lesern des „Mannheimer Morgen“. Einige Einsendungen dazu hat die Redaktion für die Serie „Ein Hoch auf Hier“ erhalten – wie beispielsweise diese Aufnahme von Werner Kaiser. Wer raten möchte, ob es Sonnenauf- oder -untergang sowie wo und wann es entstanden ist, sollte den nächsten Satz nicht lesen. „Meine Aufnahme zeigt die Abendstimmung am Sandhofer Rheinufer. Das Foto entstand am 9. Januar“, schreibt Kaiser zu seinem Bild. Aufnahmen für die Serie, mit der die Schönheit der Stadt abgebildet werden soll, kann jeder einreichen: Dazu genügt schon eine E-Mail mit dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de. lok

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1