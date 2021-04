Ein prächtiges Blütenmeer ziert den Lanzgarten. „Der Lindenhof blüht auf – wenn auch nur für kurze Zeit“, schreibt „MM“-Leser Gerhard Hartmann zu seinem Foto, das er kürzlich im Lanzgarten geschossen und für die Serie „Ein Hoch auf Hier“ an die Redaktion geschickt hat. Aufnahmen für die Serie, mit der die Schönheit der Stadt und der Region abgebildet werden soll, kann übrigens jeder einreichen: Dazu genügt schon eine E-Mail mit dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de und dazu ein paar Informationen, wann und wo die Aufnahme entstanden ist. Die Serie erscheint in loser Folge im Lokalteil des „Mannheimer Morgen“.

