„Ein Hoch auf Hier“: Baum strubbelt Wolken

Der Name des Bildes ist Programm: „Baum strubbelt Wolken“. So hat Michael Stahl die Datei benannt, die er dem „Mannheimer Morgen“ geschickt hat. Aufgenommen hat er sein Foto Mitte Januar beim Gassigehen. Um 8 Uhr morgens war er auf dem Feld zwischen Seckenheim und der A 656 unterwegs. Im Hintergrund ist der „Glatzkopp“ zu sehen – Seckenheims Wasserturm. Aufnahmen für die Serie „Ein Hoch auf Hier“, mit der die Schönheit der Stadt und der ganzen Region abgebildet werden soll, kann übrigens jeder und jede einreichen: Dazu genügt schon eine E-Mail mit dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de. Die Redaktion freut sich, wenn darin neben dem Bild auch ein paar Informationen stehen, wann und wo die Aufnahme entstanden ist. Die Fotos erscheinen in loser Folge. lok

