„Ein Hoch auf Hier“: Abendstimmung

Der Rhein ist nicht nur ein schönes Ausflugsziel für Spaziergänger oder Jogger. Auch Hobbyfotografen finden hier immer wieder reizende Motive. Unser Leser Heinz Brodhäcker zum Beispiel wurde dort fündig. „Abendstimmung am Rhein“ heißt sein Bild, das er am 19. Oktober um 17 Uhr am Lindenhöfer Ufer aufgenommen hat. Zu erkennen sind auf der gegenüberliegenden Flussseite links die Ludwigshafener Parkinsel und die Einfahrt zum Luitpoldhafen. Haben auch Sie eine besondere Aufnahme für unsere Bilderreihe „Ein Hoch auf Hier“, dann schicken Sie sie gerne an: „Mannheimer Morgen“, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim, oder mailen Sie sie an lokal@mamo.de (Stichwort jeweils: „Ein Hoch auf Hier“). Bitte schreiben Sie unbedingt dazu, wo Sie das Bild aufgenommen haben und was es zeigt. Die Fotos veröffentlichen wir regelmäßig auf unseren Mannheim-Seiten. stp

