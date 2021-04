Ein Garant tiefer Freundschaft

Jeden Mittwoch, jeden Freitag, oft noch dazu montags und an anderen Tagen sass er seit Jahrzehnten abends auf seinem Stuhl mit der besonderen, etwas größeren Lehne – doch seit über einem Jahr darf er das nicht mehr. Für Wolfgang Sättele, den Hauptmann der Badischen Herrengesellschaft „Räuberhöhle“, hat die Corona-Pandemie eine gewaltige Umstellung bedeutet. Aber zu seinem 85. Geburtstag werden ihm sicher viele seiner Räuber, die er so vermisst, herzlich gratulieren.

Die wegen Corona geschlossene Einrichtung in der schönen Oststadt-Villa, für deren Sanierung es 2013 den Denkmalpreis gab, ist eine Mannheimer Besonderheit. 1839 gegründet, zählt sie zu den wenigen Badischen Herrengesellschaften, die den mehrfachen Wandel der Zeiten überleben, ja die sogar bestens floriert. Die einst als Ausdruck selbstbewussten Bürgertums in reaktionärer, von Ständen geprägter Zeit gegründete, zeitlose Trutzburg gegen den Ärger des Alltags kennt keinen Nachwuchsmangel. Ein ganz wichtiger Garant dafür ist Sättele, der den von großer Liberalität und tiefer Freundschaft geprägten Höhlengeist in der Moderne bewahrt.

Auf Lebenszeit gewählt

Wird 85 Jahre alt: Wolfgang Sättele vor der „Räuberhöhle“. © Markus Proßwitz

Nach den nur mündlich überlieferten, gleichwohl strengen Regeln ist er auf Lebenszeit gewählt, erst der 13. Inhaber dieses Amtes und steht allein an der Spitze. Nur sein Wort gilt unter den knapp 400 Mitgliedern. Aber es gilt nicht nur Kraft seines Amtes als Hauptmann, sondern weil die Mitglieder tiefen Respekt vor seiner natürlichen Autorität, seinem immensen Engagement, aber auch seiner väterlich-fürsorglichen Art haben, ja Zuneigung empfinden. Dabei ist er Schwabe – und das an der Spitze einer Badischen Herrengesellschaft! Seit 1973 dort Mitglied, war er 1983 bis 1989 Adjutant und ist seither unangefochtener Chef.

In Stuttgart/Bad Cannstatt geboren, studierte er Pharmazie in Tübingen und kam 1969 nach Mannheim. Fast 32 Jahre führte er mit seiner Frau die Augusta-Apotheke. Lange machte er sich stark für eine bessere Betreuung von Diabetes-Patienten und war 16 Jahre im Vorstand der Landesapothekerkammer. Für diesen Einsatz erhielt er 2000 das Bundesverdienstkreuz.

Nun pflegt er seine täglichen Spaziergangsrunden, geht zum Fitness-/Rückentraining und trifft sich – corona-konform – mit der Familie, manchmal inzwischen auch per Video. Zudem verfolgt er die aktuellen Entwicklungen in verschiedenen Zeitungen – aber die Diskussionen darüber auf der Höhle fehlen ihm.