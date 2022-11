Ein Film über Flucht

Zu einem Filmabend lädt der FDP-Bundestagsabgeordnete Konrad Stockmeier ein. Am Donnerstag, 17. November, wird im Wahlkreisbüro in der Traitteurstraße 40 der Film „Flee“ , auf Deutsch „Fliehen“, gezeigt. Los geht’s um 19 Uhr.

„Flee“ ist ein animierter Dokumentarfilm von Jonas Poher Rasmussen aus dem Jahr 2021. Im Mittelpunkt steht das wahre Schicksal eines afghanischen Flüchtlings, der unter Angabe falscher Tatsachen Asyl in Europa erhalten und sich in Dänemark erfolgreich ein neues Leben aufgebaut hat. Um seine Vergangenheit zurückzugewinnen und mit sich selbst ins Reine zu kommen, vertraut er seine wahre Lebensgeschichte einem Freund an.

Im Nachgang des Films laden die Freien Demokraten alle Zuschauer zu anregenden Gesprächen über den Film und die Lage in der Welt ein. red