Ein edler Knochen am Revers

„Zuerst glaubte ich, da liegt eine Verwechslung vor, schließlich bin ich weder Metzger noch Chirurg.“ Mit diesen Worten hatte Winfried Kretschmann die Lacher auf seiner Seite. Überhaupt war der baden-württembergische Ministerpräsident am Freitagabend gut gelaunt und freute sich über die hohe Auszeichnung, die der Club der Knöchelträger ihm im Hotel Leonardo zukommen ließ. Mit der Verleihung des Goldenen Knöchels reiht sich Kretschmann in eine lange Reihe verdienter Politiker ein, zu der auch die ehemaligen Ministerpräsidenten Günther Oettinger, Erwin Teufel oder Bernhard Vogel zählen.

In sechs Kategorien wurden die Knöchel an Menschen verliehen, die sich für andere überdurchschnittlich einsetzen. Da er den Orden 2019 erhalten hatte, hielt der Schwetzinger Oberbürgermeister René Pöltl die Laudatio auf Kretschmann. In launigen Versen ehrte er den Schwaben. Er betonte, dass Kretschmann gerade in der Pandemie immer präsent war und den Menschen die Wahrheit sagte. Pöltl bescheinigte Kretschmann Humor, Gelassenheit und Ruhe.

Als Geschenk hatte Pöltl ein Dubbe-Glas, in das ein Schoppen (halber Liter Wein) passt, und einen Waschlappen (mit Schriftzug Kretschmann Goldener Knöchel 2023) mitgebracht. Der Ministerpräsident dankte mit launigen, aber auch spitzen Bemerkungen. So stellte er unter anderem fest, dass er in 30 Jahren in der Opposition an so manchem Knochen genagt habe. „Heute werfe ich der Opposition so manchen Knochen hin, damit sie auch etwas zu nagen haben.“ Manchmal sei die Regierungsarbeit aber auch ein echter Knochenjob, weshalb ihn die Ehre besonders freue.

Den Managerknöchel erhielt der in der Neckarstadt geborene Unternehmer Ozun Alan für Engagement in Mannheim. Die Laudatio steuerte das Mannheimer Unternehmer-Urgestein Egon Scheuermann bei. Er betonte, dass die gerade erst fertiggestellte Parkresidenz im Ulmenweg ein Vorzeigeobjekt in der Quadratestadt sei. Die beiden Geschäftsführerinnen des Fördervereins der SWR-Festspiele, Sarah Erles und Sabrina Cass, wurden mit dem Kulturknöchel ausgezeichnet. „Das hochklassige Konzertprogramm schlägt dramaturgisch die Brücke zwischen Renaissance, Barock, Klassik und Moderne“, sagte Simone Rehn, die die Ehrung vornahm.

Unnachahmlich und mit sehr persönlichen Eindrücken ehrte der Ludwigshafener Christoph Heller den Stellvertretenden Leiter des Stadtarchivs Ludwigshafen, Jügen Becker, und seine Ehefrau Julia, für den Ehrenknöchel – und später nicht weniger launig Pfarrer Alban Meissner für sein Lebenswerk. Fehlt nur noch der Narrenknöchel: Darüber durfte sich das Mannheimer Traditionscorps freuen, die persiflierende Truppe, die sich auch als Schlossgarde bezeichnen darf. In Uniform nahmen die Geehrten ihre Knöchel in Empfang.

Für den Gesang zwischen den Ehrungen sorgte die Mezzosopranistin Heike Terjung vom Nationaltheater. Zum Essen spielte die Alleinunterhalterin und Knöchelträgerin Martina Vogt.