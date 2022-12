Ein Dinner als großes Dankeschön

„Das Ehrenamt braucht Unterstützung und Anerkennung“, lautet die Devise des Stadtjugendrings (SJR) – und so unterstützt er seit vielen Jahrzehnten das Engagement der Ehrenamtlichen in den Jugendverbänden. Den weltweiten Volunteers Day nutzt der Stadtjugendring, um ihnen Dank auszusprechen. Deshalb sind am 3. Dezember rund 100 Gäste aus den Jugendverbänden zum Dankeschön-Dinner ins Jugendkulturzentrum forum eingeladen – stellvertretend für die vielen Engagierten, die einen großen Teil ihrer Freizeit opfern.

Nach zwei Jahren Pandemie-bedingter Pause freuen sich SJR-Vorstand und Geschäftsstelle gleichermaßen auf den Abend und darauf, den Ehrenamtlichen Anerkennung zu zollen. „Ohne Ehrenamt würde eine Gesellschaft nicht gut funktionieren“, betonen die beiden Vorsitzenden des Stadtjugendrings, Elina Brustinova und Suhail Butt. Und weiter: „Deshalb ist es gut, dass wir den engagierten jungen Menschen endlich wieder zeigen können, dass ihre Arbeit hoch geschätzt und unverzichtbar ist.“ Mit dabei sind an diesem Abend auch Vertreter aus Politik und Stadtverwaltung, mit der Stadtjugendring und Verbände über zahlreiche Kooperationen verbunden sind. red