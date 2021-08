Ein Bierfest für Schnecken

. . . hat unsere Kollegin ja bereits an dieser Stelle von ihren sehr gefräßigen Schnecken im Garten berichtet – und damit wohl einen Nerv bei vielen Leserinnen und Lesern getroffen, und eben auch bei uns. Schließlich hatten die schleimigen Allesfresser auch unseren Brokkoli vernascht, die Zucchini sogar bis auf den Stumpf abgefressen. Schnell kam da natürlich die Frage auf: Wie kriegt man die ungebetenen Gäste am besten wieder los? Schnell fiel die Wahl auf die berühmte Bierfalle: Einfach ein Glas mit dem golden Hopfen füllen – denn Schnecken, so sagte man uns – seien eben echte Biertrinker. Tatsächlich bot sich uns am nächsten Morgen ein Glas voller im Vollrausch ertrunkener Nacktschnecken. Was wir da noch nicht wussten: Solche Fallen duften verheißungsvoll und ziehen damit sogar noch die Weichtierchen aus dem übernächsten Garten an. Die begeben sich dann auf Wanderschaft, schließlich wollen alle das Bierfest nicht verpassen. Das ist zwar praktisch für die Nachbarn, aber maximal kontraproduktiv für den Fallensteller. Hinzu kommt, dass wir die Schnecken gar nicht töten, sondern nur loswerden wollen. Tatsächlich steht die Weinbergschnecke, die ein Häuschen mit sich herumschleppt, auch noch unter Naturschutz. Zeit also, den nächsten Tipp auszuprobieren: Da wären zum einen das Kupferband, das die Schleimhaut der Schnecke schädigt und sie so abschreckt. Zum anderen soll ein Haufen alter Kaffeesatz und das darin enthaltene Koffein giftig sein für die Weichtierchen. Was laut Nabu sehr wirksam ist: Einfach absammeln. Am besten spätabends oder nach einem warmen Regen frühmorgens. Lisa Wazulin

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1