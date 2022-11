Ein Baum voller Weihnachtswünsche in der Mannheimer Innenstadt

Mannheim. Die letzten Ornamente hängen am Baum, die Weihnachtsbeleuchtung ist eingeschaltet. Alles ist im Mannheimer Q6/Q7 parat für die Wunschbaum-Aktion „Freude verschenken und helfen: Erfüllen Sie Weihnachtswünsche von Kindern und Jugendlichen“. Jetzt seien die Besucherinnen und Besucher von Q6/Q7 gefragt, die Weihnachtswünsche von Kindern, Jugendlichen sowie von Gruppen des katholischen Kinder- und Jugendheims St. Josef in Mannheim zu erfüllen, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung. Dafür würden auch die Maskottchen Ed Euromaus und Edda Euromausi aus dem Europa-Park Rust, die in diesem Jahr die Patenschaft für die Aktion übernommen haben, ordentlich die Werbetrommel rühren.

Am Wunschbaum hängen bereits viele Zettel der St.Josef-Kinder. © Thomas Tröster/Q6/Q7

Besondere Fotomöglichkeit für Erwachsene und Kinder

Sabine Mall, stellvertretende Leiterin des Katholischen Kinder- und Jugendheims St. Josef, bedankte sich herzlich für die erneute Unterstützung an den Festtagen: „Die Wunschbaum-Aktion wurde nun schon zu einer sehr schönen Tradition. Die Geschenke, die wir darüber erhalten, helfen uns sehr dabei, das Weihnachtsfest in unserer Einrichtung schön gestalten zu können.“ In unterschiedlichen Wohnformen und Häusern werden insgesamt 127 Kinder und Jugendliche stationär und teilstationär betreut, erklärte sie. Dazu kämen etwa 34 Familien mit 75 Kindern, die in ambulanter Form betreut werden.

Geschmückt und mit den Wünschen bestückt wurde der Wunschbaum gemeinsam von den Mäusen aus dem Europa-Park und den Jugendlichen des Interact Clubs Mannheim, der die Aktion ebenfalls unterstützt. „Weihnachten ist vor allem das Fest der Kinder, und gerade deshalb ist es uns sehr wichtig, an diesen besonderen Feiertagen den Kindern aus dem St.-Josef-Kinderheim eine Freude zu machen“, betonte Club-Mitglied Daniel von Maydell. Die Jugendorganisation des Rotaryclubs Mannheim-Brücke helfe deshalb gerne beim Schmücken des Wunschbaums und beim Überbringen der Weihnachtsgeschenke, so der 18-Jährige.

Vor dem geschmückten Wunschbaum im Untergeschoss (vor dem dm-markt) wartet zudem ein prachtvoller Thron darauf, dass sich die Besucher auf ihm fotografieren lassen. Auch die reich geschmückte Verbindungsbrücke zwischen den einzelnen Häusern bietet eine fotoverdächtige Winter-Wunderlandschaft mit über 4000 Lichtern, 3000 Luftballons und über 25 Weihnachtsbäumchen.

Weihnachtsmann soll zu Besuch kommen

Zudem empfangen die Besucherinnen und Besucher riesige Sterne unter dem Münzplatz-Glasdach sowie Lichtportale an allen vier Eingängen. Darüber hinaus zieren Tausende Lichter und Hunderte Meter Leuchtkabel das Quartier – alles in allem ein Lichtermeer aus über 130 000 LEDLichtpunkten, für das insgesamt über 13 Kilometer Kabel verlegt wurden.

Auch der „Musikwinter im Quartier“ soll in Q6/Q7 in den nächsten Wochen für Vorweihnachtsstimmung sorgen: Dafür starten ab dem 26. November ein spezielles Musik- und Kinderprogramm sowie viele weitere Specials und Aktionen, teilte das Quartiermanagement mit. Highlights im Kinderprogramm sind unter anderem der Zauberclown Eugenio, verschiedene weihnachtliche Bastelaktionen, ein Kindertheater – vor allem aber natürlich der Besuch des Weihnachtsmanns, hieß es weiter in der Mitteilung. red