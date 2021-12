Der Hamburger Autor Christian Steiger ist, wie soll es anders sein, im Auto unterwegs, als wir ihn erreichen. Der 53-Jährige liebt Fahrzeuge und deren Geschichte. Und er weiß alles über den „grauen Ford“. Nicht nur, weil ihn der Postraub fasziniert, sondern auch, weil er in Mannheim geboren wurde und hier aufwuchs.

Herr Steiger, Sie haben kürzlich das Buch „Cars and Crimes“ herausgebracht, in dem Sie dem Postraub ein Kapitel widmen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen?

Christian Steiger und sein erstes Auto: ein Borgward. © Christian Steiger (privat)

Christian Steiger: Autos haben die Geschichte der Kriminalität grundlegend verändert. Man konnte plötzlich schneller flüchten, und viele Verbrechen wären ohne Auto nie so spektakulär gewesen. Denken wir zum Beispiel an Bonnie und Clyde. Ein Auto ist der perfekte Komplize für schwere Verbrechen. Man kann sogar sagen, dass manche Autos besonders beliebt waren für Verbrechen. Wie eben der Ford V8, den wir aus dem Postraub kennen. In den 30er Jahren war der Ford V8 in Amerika das Verbrecher-Auto schlechthin, vor allem wegen seines starken Motors und der guten Straßenlage. In Deutschland galt der Opel Kapitän in den Nachkriegsjahren bei Ganoven als sehr gefragtes Modell. Er war schnell, sehr verbreitet und leicht zu knacken.

Woher wissen Sie denn sowas?

Steiger: Mich haben schon als Jugendlichen Autos und die 50er Jahre interessiert – das Lebensgefühl von damals, das Design. Und es war ein großes Glück, dass ich damals in der Mannheimer Stadtbibliothek immer die Spiegel-Ausgaben aus dieser Zeit ausleihen konnte. Ich habe es geliebt, sie zu durchforsten und alles über diese Zeit zu erfahren.

Aber sonst waren Sie ein normaler Jugendlicher? Das klingt jetzt eher – sagen wir: strebsam.

Steiger: Ich war sonst wie jeder andere auch, ich ging gern ins Kino, habe die Konzerte im Capitol geliebt und gefeiert bis in die Nacht. Zum Beispiel im „Old Vienna“. Ich habe nur sehr schnell gelesen. Und im Cinema Quadrat hab ich übrigens damals – mit 17 Jahren – die Wiedervorführung des Films „Wer fuhr den grauen Ford?“ miterlebt. Der Film war ja vergessen gewesen und die Wiederentdeckung ein echtes Ereignis. Kripo-Chef Oskar Riester war bei einer Podiumsdiskussion dabei. Es war das erste Mal, dass ich etwas vom Postraub gehört habe, und seitdem ist er mir ein Begriff.

Was hat Sie an dem Fall fasziniert?

Steiger: Ich habe ein solches Verbrechen nicht in Mannheim erwartet. Man hätte es eher im Frankfurter Bahnhofsviertel verortet. Und dann ist daraus noch dieser Kinofilm entstanden, der ja damals durchaus für Aufsehen sorgte.

Und wann ist der Fall später wieder in Ihrem Leben aufgetaucht?

Steiger: Als ich auf Ebay alte Spiegel-Ausgaben aus den 50er Jahren ersteigert habe, entdeckte ich darin die Berichte über den Prozess, und dann flammte wieder das Thema „Cars and Crimes“ bei auf, das mir sowieso schon durch den Kopf ging.

Das heißt, der Mannheimer Postraub war Auslöser für das Buch?

Steiger: Unter anderem. Es gab noch einen Fall aus der Pfalz, einen Zahnarzt, dessen Frau 1954 unter ominösen Umständen in einem Borgward Hansa verbrannte. Auch der Tod der Frankfurter Edelprostituierten Rosemarie Nitribitt 1957 ist eng mit ihrem Auto verbunden, dem berühmten schwarzen Mercedes 190 SL.

Gibt es denn ein Verbrechen aus der Region, an das Sie sich noch aus ihrer Jugend erinnern? Mir würde auch eines genügen, bei dem ein Auto keine Rolle spielt.

Steiger: Als ich zwölf Jahre alt war, wurde an der Theodor-Heuss-Brücke ein junges Pärchen ermordet. Da war das schwere Verbrechen plötzlich ganz nah. Im „Mannheimer Morgen“ habe ich die Berichterstattung verfolgt, weil lange nach den Tätern gefahndet wurde und der Fall erst nach Jahren aufgeklärt werden konnte. Ganz dramatisch. Da spielte ein Auto allerdings auch eine wichtige Rolle. Deshalb habe ich auch vor, diesen Fall im zweiten Band von „Cars and Crimes“ aufzugreifen.

Was fahren Sie denn für ein Auto?

Steiger: Mit 17 habe ich mir das erste gekauft, einen Borgward, den ich heute noch fahre. Aber es ist nicht bei dem einem geblieben. Mittlerweile habe ich einen Streichelzoo.

Und Sie kennen zu jedem Fahrzeug die Geschichte?

Steiger: Das gehört dazu, ich will immer möglichst viel über die Vorgeschichte wissen: Ich verfolge zum Beispiel, wer die Besitzer waren und frage auch mal nach alten Fotos von den Autos und den Leuten, die drinsaßen. Autogeschichten sind Menschengeschichten. Das macht es ja so faszinierend.