Ein Abend zur Schlaflosigkeit

„Schäfchen zählen“ hat er seinen Vortrag betitelt: Hiram Kümper, Professor am Historischen Institut der von der Universität Mannheim und bekannt für unterhaltsame wie faktenreiche Vorträge, kommt am Donnerstag, 14. Oktober auf Einladung vom Mannheimer Altertumsverein um 19 Uhr zu einem Vortragsabend in den Anna-Reiß-Saal im Museum Weltkulturen D 5 der Reiss-Engelhorn-Museen. Er widmet sich der Kulturgeschichte der Schlaflosigkeit. Heute eine Kulturkrankheit, gab es aber lange das Misstrauen gegenüber dem Schlaf als tendenziell unkontrollierter, der menschlichen Willensbildung entzogenem Zustand – und das Wachen als Mittel der Askese und der tieferen Einsichten. Der Vortrag zeigt, wie beides kulturgeschichtlich ineinandergreift. Die Teilnahme ist kostenfrei. Um Anmeldung unter mav@mannheim.de wird gebeten. pwr

