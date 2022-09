Ein Abend zu Pilzen in der Klangoase

Pilze und ihr Einfluss auf die Umwelt, ihre Rolle als Nahrungsmittel und in der Kunst, aber auch die Gefahren bei der Suche nach Pilzen – all das ist Thema bei der nächsten Veranstaltung der Reihe „Buga 23-Plattform“ am Donnerstag, 29. September, um 18 Uhr im Luisenpark in der Klangoase.

Zu Gast sind Bernhard Otto, Vorsitzender des mykologischen Arbeitskreis Rhein-Neckar (MAK-RN), sowie die Künstlerin und Kochbuchautorin Tanja Major.

Fingus, wie Pilze in der Fachsprache heißen, sind weder Tier noch Pflanze, sie bilden das sogenannte „dritte große Reich eukaryotischer Lebewesen“. Was das bedeutet und wie sie die Umwelt beeinflussen, darüber spricht Bernhard Otto in seinem Vortrag. Als Experte in Pilzkunde erkennt er den schmackhaften Speisepilz und auch seinen giftigen Doppelgänger. Im Anschluss ermöglicht Pilz-Coach Tanja Major einen kreativen und nachhaltigen Blick auf die Verarbeitung von unterschiedlichen Pilzarten. Mit handgeschöpften Papierarbeiten, sogenannten Mushroom-Paper, zeigt sie neue Möglichkeiten der Papierherstellung. Wie aus Pilzen ein alternatives und nachhaltiges Färbemittel wird, wird ebenfalls demonstriert. Baldige Anmeldung zu dem Abend im Internet unter www.buga23.de/veranstaltungen/plattform-09/ wird empfohlen, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. pwr