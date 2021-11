Ein Abend mit Sumaya Farhat-Naser zur Situation in Palästina

Mannheim. Die Palästinensische Pädagogin und Friedensaktivistin Sumaya Farhat-Naser erzählt in einem Vortrag am Dienstag, 16. November, 19 Uhr, im Ökumenischen Bildungszentrum sanctclara von der gegenwärtigen Alltagssituation palästinensischer Menschen. Dabei stellt sie Beispiele gelungener Zusammenarbeit zwischen den Kulturen und Religion in Palästina vor. Dazu gehören Anti-Gewalt-Trainings in den Schulen und Dorfentwicklungsprojekte. Sumaya Farhat-Naser war Dozentin für Botanik und Ökologie an der palästinensischen Universität Bir Zait und Leiterin des palästinensischen Jerusalem Center for Women, das sich gemeinsam mit der israelischen Gruppierung „Bat Shalom“ für den Frieden engagiert. Karten für den Vortrag kosten acht Euro, Kontakt: service@sanctclara.de

