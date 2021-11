Eigenwillig abgestellter Roller am Buga-Gelände

Für viele Menschen sind sie ein großes Ärgernis: E-Scooter, oft einfach mitten auf dem Bürgersteig oder anderen eher ungeeigneten Orten abgestellt. „MM“-Fotograf Christoph Blüthner hat nun einen der Roller an einem besonders ungewöhnlichen Platz entdeckt – hoch eingehängt in den Zaun, der das künftige Buga-Gelände in Feudenheim umgibt.

Zwar soll die Bundesgartenschau 2023 besonders im Zeichen der Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit stehen, wozu emissionsarme Elektromobilität ja eigentlich prima passt. Aber in der Praxis werden E-Scooter – häufig nachzulesen im Polizeibericht – eben vorwiegend für „Spaß uff da Gass“ genutzt, wie es der Erste Bürgermeister Christian Specht einmal im Hauptausschuss ausdrückte.

Wer weiß, vielleicht ergibt sich ja doch noch eine sinnvollere Rolle im Miteinander der Verkehrsmittel. Stellplätze auch auf Spinelli wären jedenfalls keine schlechte Idee. Wobei man dem E-Scooter im Zaun eines bescheinigen muss: So steht er niemandem im Weg. sma (Bild: Christoph Blüthner)