Eigentümer gesucht – Polizei stellt mehrere Fahrräder bei Diebesduo in Mannheim sicher

Mannheim. Die Polizei sucht aktuell die Eigentümer von mehreren Fahrrädern, die sie Mitte August bei einem Diebesduo sichergestellt hat. Wie die Polizei mitteilt, kamen die Ermittler wegen eines Käufers, denen das Geschäftsgebaren der vermeintlichen Eigentümer verdächtig vorkam und einem weiteren Zeugen den beiden Fahrraddieben auf die Spur. Diese lagerten zahlreiche, mutmaßlich gestohlene Fahrräder bei sich, um diese weiter zu verkaufen. Den 34-Jährigen und die 31-Jährige erwarten nun mehrere Anzeigen wegen Diebstahl und Unterschlagung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Elf Räder ohne Eigentümer

Laut Polizei konnten bislang elf der sichergestellten Fahrräder noch nicht ihren Eigentümern zugeordnet werden. Die Polizei veröffentlichte deshalb Fotos der einzelnen Räder und nimmt an, dass diese von Anfang bis Ende August zum Teil in Neckarau, zum Beispiel am Diakonissenkrankenhaus gestohlen wurden, schließt aber weitere Tatorte nicht aus. Wer sein Fahrrad wiedererkennt, soll sich bei der Ermittlungsgruppe "Rad", die beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal angesiedelt ist unter der Rufnummer 0621 718490 melden. Zur Wiedererlangung sollten die Eigentümer Nachweise wie Kaufbelege, die Rahmennummer oder Ähnliches vorweisen können.