„Es war spannend mit anzusehen, wie sich die Schülerinnen und Schüler konstruktiv und kritisch mit dem Thema auseinander gesetzt haben. Sie waren im Austausch und in den Diskussionen sehr respektvoll und tolerant, haben das auch in ihren Rap-Texten sehr gut zum Ausdruck gebracht“, sagt Christian Heneka. Der 43-jährige Pädagoge war bis vor einem Jahr Lehrer an der Konrad-Duden-Realschule und

...